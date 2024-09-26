Министр спорта Свердловской области: «Надеюсь, что «Урал» в ФНЛ — это временное, годовое явление»

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт в разговоре с «СЭ» оценил результаты «Урала» в ФНЛ.

«В Свердловской области развивается 139 видов спорта. 16 игровых команд участвуют в высших лигах. «Урал» — в первой лиге. Надеюсь, что это временное, годовое явление. Всегда хожу на матчи. Более того, губернатор Свердловской области поставил задачу транслировать гостевые игры «Урала». Решим этот вопрос, за команду переживаем», — сказал Рапопорт «СЭ».

После 11 туров в первой лиге-2024/25 «Урал» занимает 2-е место в турнирной таблице с 21 очком.