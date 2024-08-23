Министр спорта Свердловской области: «Урал» должен вернуться в РПЛ, иначе — расстрел»

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал о задаче «Урала» вернуться в РПЛ.

— Решение губернатора Свердловской области было поддержать «Урал», который неожиданно упал на лигу ниже, — приводит слова Рапопорта ОТВ. — Но надежда на то, что это будет временно и будет только в этом сезоне.

— На сезон губернатором поставлена прямая задача.

— Совершенно верно, иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии, кстати, говорю не первый раз и не только футболистам, пока до крайней меры мы не доходили. Говоря о футбольном клубе «Урал», конечно же, это самый массовый вид спорта, это наши эмоции, I’m sorry, наша боль и переживания, но, когда они побеждают, это такие эмоции, которые очень важны для нас.

В сезоне-2023/24 «Урал» в стыковых матчах уступил «Акрону» с общим счетом 2:3 и вылетел из РПЛ.

После 6 туров «Урал» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на один балл.