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Сегодня, 11:38

Министр спорта Свердловской области: «Урал» должен вернуться в РПЛ, иначе — расстрел»

Сергей Разин
корреспондент
Футболисты «Урала».
Фото ФК «Урал»
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Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал о задаче «Урала» вернуться в РПЛ.

— Решение губернатора Свердловской области было поддержать «Урал», который неожиданно упал на лигу ниже, — приводит слова Рапопорта ОТВ. — Но надежда на то, что это будет временно и будет только в этом сезоне.

— На сезон губернатором поставлена прямая задача.

— Совершенно верно, иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии, кстати, говорю не первый раз и не только футболистам, пока до крайней меры мы не доходили. Говоря о футбольном клубе «Урал», конечно же, это самый массовый вид спорта, это наши эмоции, I’m sorry, наша боль и переживания, но, когда они побеждают, это такие эмоции, которые очень важны для нас.

 
Владимир Писарский (№7) в&nbsp;матче против &laquo;Енисея&raquo;. Провал «Балтики», Писарский не спас «Сочи», победы «Урала» и «Торпедо». События 6-го тура ФНЛ

В сезоне-2023/24 «Урал» в стыковых матчах уступил «Акрону» с общим счетом 2:3 и вылетел из РПЛ.

После 6 туров «Урал» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, отставая от лидирующего «Арсенала» на один балл.

Источник: Сайт ОТВ
Первая лига
ФК Урал
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