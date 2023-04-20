Министр спорта Татарстана заявил, что решение о смене тренера «Рубина» было верным

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился мнением о выступлении казанского «Рубина» в первенстве Первой лиги.

«Клуб принял решение сменить тренера. И в первом же матче было показано, что решение было верным. Команда сыграла намного увереннее, при том, что «Шинник» — достаточно серьезный соперник, которому мы проиграли в начале пути. Но «Рубин» показал достойную игру. Надеемся, что мы пойдем так и дальше. Да, с «Балтикой» серьезный разрыв, но нужно время: посмотрим, как они будут играть. Нам самим надо в каждом матче играть на победу, чтобы напрямую попасть в высший дивизион. Министерство спорта Татарстана влияет на управление «Рубином»? Мы находимся в диалоге с руководством клуба. У нас в Татарстане четкая пирамида власти, полное взаимоуважение и доверие, никаких кривотолков и сложностей нет. Я знаком с Сафиуллиным, президентом «Рубина» и моим коллегой — министром. Я знаю весь попечительский совет. Мы много работаем по зрительской программе. Все, что вы видите — это наша совместная работа с клубом. Плотно работаем со спортивными школами, подключили министерство образования. Люди идут на футбол с большим желанием. Когда есть хороший футбол, их не надо заставлять приходить», — приводит слова Леонова «РБ Спорт».

После 27 туров «Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 50 очков. В последней встрече казанцы прервали серию из четырех матчей без победы и обыграли ярославский «Шинник» со счетом 3:0. Перед этой игрой в команде сменился главный тренер: вместо Юрия Уткульбаева на этот пост был назначен Рашид Рахимов.