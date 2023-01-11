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Сегодня, 16:21

Министр внутренних дел Татарстана Хохорин войдет в состав правления «Рубина»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты &amp;quot;Рубина&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Рубин&quot;
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По данным «СЭ», министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин войдет в новый состав правления «Рубина».

В последние годы чиновника часто можно было увидеть в ложе на матчах команды в компании с новым президентом «Рубина» Маратом Сафиуллиным и бывшим президентом клуба Дмитрием Самаренкиным, который тоже войдет в новый совет — он уже курирует селекцию «Рубина».

Также в создающийся состав правления «Рубина» могут войти экс-президенты клуба Александр Гусев и Камиль Исхаков.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 20 играх.

Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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