Экс-ассистент Черчесова Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала»

Бывший помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко стал членом тренерского штаба «Урала».

Срок действия контракта белорусского тренера не уточняется.

51-летний Ромащенко долгое время был ассистентом Станислава Черчесова, вместе они работали в «Спартаке», «Тереке» (сейчас — «Ахмат»), «Амкаре», московском «Динамо», польской «Легии» и венгерском «Ференцвароше». В сезоне-2023/24 белорус в качестве главного тренера работал с «Ахматом».

«Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги после 21 тура, набрав 37 очков.