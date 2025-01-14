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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:20

Экс-ассистент Черчесова Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко стал членом тренерского штаба «Урала».

Срок действия контракта белорусского тренера не уточняется.

51-летний Ромащенко долгое время был ассистентом Станислава Черчесова, вместе они работали в «Спартаке», «Тереке» (сейчас — «Ахмат»), «Амкаре», московском «Динамо», польской «Легии» и венгерском «Ференцвароше». В сезоне-2023/24 белорус в качестве главного тренера работал с «Ахматом».

«Урал» занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги после 21 тура, набрав 37 очков.

Источник: ФК Урал
Первая лига
ФК Урал
Мирослав Ромащенко
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