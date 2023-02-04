Младший брат Виталия Лисаковича перешел в махачкалинское «Динамо»

Сегодня, 19:14
Белорусский полузащитник Руслан Лисакович подписал контракт с махачкалинским «Динамо», сообщает пресс-служба первой лиги.
Ранее 20-летний футболист выступал в «Шахтере», «Узде» и «Крумкачах».
В минувшем сезоне Лисакович играл за «Ислочь». Он перешел в «Ислочь» перед сезоном-2021. За время в клубе Лисакович провел 60 матчей, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.
Также полузащитник привлекался в юношескую и молодежную сборные своей страны, на его счету и выступления за главную сборную, в составе которой он дебютировал в отборочном матче чемпионата мира-2022 против сборной Бельгии.
В «Динамо» Лисакович перешел на правах свободного агента. В новой команде он будет выступать под номером 71.
Руслан — младший брат нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича.
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