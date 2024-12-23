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Сегодня, 14:14

Мохаммад: «Ушел из «Химок» по решению Артиги»

Камила Абдурахманова
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Защитник «Балтики» Амир Мохаммад, который ранее выступал за «Химки», оценил свою готовность к игре в РПЛ.

— Ты сказал про готовность «Балтики» к РПЛ, а готов ли ты сам?

— Честно говоря, я уже давно хочу там поиграть. В 2018 году играл в РПЛ, но тогда морально не был готов к этому. Сейчас чувствую, что готов. Хочется вернуться. Очень ждал этот момент с «Химками», но с ними не сложилось.

— Почему ты ушел оттуда?

— Во-первых, ушел Андрей Талалаев. Это было решение Артиги, и я не стал ему препятствовать. По обоюдному согласию разорвал соглашение и ушел, — сказал Мохаммад Metaratings.ru.

Мохаммад присоединился к «Балтике» летом 2024 года как свободный агент. В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах калининградского клуба, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Сейчас «Балтика» возглавляет турнирную таблицу первой лиги с результатом 45 очков после 21 игры.

Источник: Metaratings.ru
ФК Балтика
ФК Химки
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