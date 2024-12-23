Мохаммад: «В Смоленске жил на 25 тысяч рублей в месяц»



Защитник «Балтики» Амир Мохаммад поделился воспоминаниями о выступлении за футбольный клуб «Красный».

— Какие там условия?

— Самое ужасное поле в моей жизни, на котором тренировался. Как ковер дома. Но такие моменты закаляют тебя.

— Сколько ты зарабатывал там?

— 25 тысяч рублей.

— Как можно жить на эти деньги?

— Как-то жили. Вчетвером снимали квартиру, питались и тренировались. Не скажу, что было очень плохо. Коллектив был хорошим, каждый играл за каждого, — сказал Мохаммад Metaratings.ru

Защитник выступал за «Красный» с сентября 2020 года по январь 2021 года, где провел десять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.