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Сегодня, 12:46

Мохаммад: «С Талалаевым мы стали сильнее, готовы к РПЛ на 80 процентов»

Камила Абдурахманова
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Защитник «Балтики» Амир Мохаммад оценил готовность команды к выходу в РПЛ.

— Команда готова к РПЛ?

— Я думаю, да. Не скажу, что на все 100 процентов, но сейчас на 80 готовы к РПЛ. Зимой мы проделаем очень серьезную работу на сборах. Если закончим сезон в Первой лиге на первом месте, значит, готовы на 100 процентов. Обидно, что первая часть сезона закончилась, потому что мы сейчас набрали форму.

— При Талалаеве результаты пошли в гору. Что он изменил в команде?

— Много что. Команда стала физически сильнее, заиграла в другой футбол. Викторович много лет здесь проработал. Он поставил нам физический футбол. Я чувствую, что в плане «физики» стал сильнее, — сказал Мохаммад Metaratings.ru.

«Балтика» возглавляет турнирную таблицу первой лиги после первого круга, имея в своем активе 45 очков по результатам 21 игры. Андрей Талалаев стал главным тренером команды в начале сентября, сменив на этой должности Александра Грищенко.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Талалаев
ФК Балтика
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