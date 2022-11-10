Монсон рассказал, что в чемпионате России поддерживает «Уфу»

10 ноября, 16:34
Бывший боец ММА Джефф Монсон рассказал, за какую российскую команду он болеет.
«Честно говоря, я не особо слежу за футболом, очень редко его смотрю. Но я живу в Уфе, поэтому в России я болею за местную команду, за «Уфу». Меня несколько раз приглашали на матчи команды, я знаком с медицинским штабом «Уфы» — они помогали мне с восстановлением моей спины. Также я знаю несколько игроков оттуда. Желаю «Уфе» удачи и как можно больше побед!» — приводит слова Монсона «РБ Спорт».
По итогам сезона-2021/22 чемпионата России «Уфа» опустилась в первую лигу. После 17 туров уфимская команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ, набрав 18 очков.
Следующим соперником «Уфы» станет «Волга». Матч пройдет 12 ноября. Начало — в 16:00 мск.
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Основные источники исследования