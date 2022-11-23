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23 ноября, 22:05

Монтассар Тальби: «В марте сказал руководству «Рубина», что оно может на меня положиться»

Защитник сборной Туниса Тальби объяснил, почему весной не ушел из «Рубина» вместе с другими легионерами
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший защитник «Рубина» Монтассар Тальби в интервью «СЭ» объяснил, почему весной 2022 года, когда ФИФА разрешил приостанавливать контракты футболистов РПЛ, оказался лишь одним из двух легионеров казанцев, оставшимся до лета в команде.

— Конечно, в тот момент у меня имелись предложения, особенно из Турции, — сказал Тальби. — Трансферное окно там в марте еще оставалось открытым. Но я был очень благодарен «Рубину» — он придал мне уверенности. У меня возникали трудности с карьерой незадолго до чемпионата мира (в итальянском «Беневенто» весной 2021 года Тальби вообще не выходил на поле. — Прим. И.Р.), и клуб из Казани мне очень помог.

Когда я понял, что наша лодка тонет, то не хотел уезжать. Я такой, таковы мои ценности. Коллектив оказался в по-настоящему сложной ситуации — понимал это и, хотя варианты возникали, не хотел уходить. Сказал руководству, что на меня можно положиться. Действовал контракт, я его соблюдал и намеревался помочь «Рубину». К сожалению, не смог сделать это так, как казанцы того заслуживали. Такая команда не должна вылетать. Но что есть, то есть. Это судьба. Однако я не мог повернуться спиной к людям, которые поверили в меня и придали уверенности!

Летом 24-летний игрок сборной Туниса перешел в «Лорьян».

Монтассар Тальби и&nbsp;Роман Зобнин. «Не хотел уезжать из «Рубина» весной. Не мог повернуться спиной к тем, кто в меня поверил». Интервью защитника сборной Туниса Тальби

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Бразилия
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1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Сборная Туниса по футболу
ФК Рубин (Казань)
Монтассар Тальби
0
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