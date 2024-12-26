Мостовой объяснил низкую посещаемость матчей ФНЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой предположил, что жители регионов не интересуются футболом и поэтому не посещают матчи Мелбет-Первой лиги.

«В ФНЛ непросто повысить интерес. Многое зависит от денег, людям в регионах не до футбола. Улетите сейчас на два-три часа от Москвы и спросите людей, что они выберут: «Хорошо поесть, хорошо поспать, чтобы дети были сыты, здоровы, или пойти на футбол?». Конечно, они выберут первое. Жизнь-то такая», — цитирует Мостового Legalbet.

Ранее ФНЛ представила финансовые итоги первой части сезона для первой и второй лиги.