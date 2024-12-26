Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:59

Мостовой объяснил низкую посещаемость матчей ФНЛ

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой предположил, что жители регионов не интересуются футболом и поэтому не посещают матчи Мелбет-Первой лиги.

«В ФНЛ непросто повысить интерес. Многое зависит от денег, людям в регионах не до футбола. Улетите сейчас на два-три часа от Москвы и спросите людей, что они выберут: «Хорошо поесть, хорошо поспать, чтобы дети были сыты, здоровы, или пойти на футбол?». Конечно, они выберут первое. Жизнь-то такая», — цитирует Мостового Legalbet.

Ранее ФНЛ представила финансовые итоги первой части сезона для первой и второй лиги.

Источник: Legalbet.ru
Александр Мостовой
Футбол
Первая лига
Читайте также
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
Мужчина арендовал пункт выдачи в Подмосковье и украл товары на 60 млн рублей
Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения ПДД с 1 января
Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
Для чего Трампу нужен контроль над Гренландией. Разбор
ЦСКА победил СКА в матче КХЛ с 11 шайбами и обратной заменой вратаря
Сегодня
Вчера
Неделя