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Сегодня, 21:44

Мостовой отреагировал на решение Евсеева отстранить игрока «Шинника» Галимова

Мария Гусева
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил решение главного тренера «Шинника» Вадима Евсеева отстранить полузащитника Александра Галимова после ошибки в матче 28-го тура первой лиги против «Алании» (0:1).

На 90+4-й минуте встречи Галимов потерял мяч недалеко от своей штрафной, после чего футболисты владикавказской команды забили единственный гол в игре. На пресс-конференции после матча Евсеев заявил: «Из-за одного разгильдяя мы проиграли, поэтому завтра этого разгильдяя в команде не будет».

«Это ведь их дело. Тренер имеет право, поэтому, что тут такого, — цитирует Vprognoze.ru Мостового. — Мы не знаем всех нюансов. Грубовато? А что? В футболе мы не видим грубостей? Вдруг тот игрок... Ну как он мог отдать такую передачу, такой обрез перед финальным свистком? Это тоже непозволительно».

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице первой лиги с 36 очками в 28 матчах.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Мостовой
Вадим Евсеев
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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Гаджиев оценил решение Евсеева отстранить игрока «Шинника» Галимова за ошибку в матче с «Аланией»