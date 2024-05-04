Мостовой: «Зачем женщинам судить мужской футбол? Это же унижение мужчин!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за критику арбитра Веры Опейкиной.

После поражения «Енисея» от «СКА-Хабаровска» в 28-м туре Мелбет-Первой лиги (0:3) Тихонов раскритиковал работу Опейкиной. Он был недоволен, что на игру его команды назначили женщину. КДК РФС принял решение дисквалифицировать 53-летнего специалиста на пять матчей ФНЛ (из них два — условно) за высказывания в адрес Опейкиной.

«Это безобразие. Пять матчей дисквалификации Тихонову — за что? За то, что он сказал правду? Многие говорили, что она действительно начудила. Опять же упираемся в то, что я много раз говорил. Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.

Он также отметил, что женщины априори уступают мужчинам в физическом плане.

«Женщины генетически сложены по-другому. Координация не та, моменты не те, так она еще и в футбол не играла. Хотя вы сами понимаете, где футбол и где женщина», — добавил экс-футболист.

Ранее в «Енисее» заявили, что клуб не согласен с решением Контрольно-дисциплинарного комитета и подаст апелляцию на пятиматчевую дисквалификацию Тихонова. По словам самого тренера, на заседании КДК он озвучил, что не имеет никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам.

После 29 туров «Енисей» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.