Мостовой: «Зачем женщинам судить мужской футбол? Это же унижение мужчин!»

Сегодня, 14:30
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за критику арбитра Веры Опейкиной.
После поражения «Енисея» от «СКА-Хабаровска» в 28-м туре Мелбет-Первой лиги (0:3) Тихонов раскритиковал работу Опейкиной. Он был недоволен, что на игру его команды назначили женщину. КДК РФС принял решение дисквалифицировать 53-летнего специалиста на пять матчей ФНЛ (из них два — условно) за высказывания в адрес Опейкиной.
«Это безобразие. Пять матчей дисквалификации Тихонову — за что? За то, что он сказал правду? Многие говорили, что она действительно начудила. Опять же упираемся в то, что я много раз говорил. Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин!», — приводит «Чемпионат» слова Мостового.
Он также отметил, что женщины априори уступают мужчинам в физическом плане.
«Женщины генетически сложены по-другому. Координация не та, моменты не те, так она еще и в футбол не играла. Хотя вы сами понимаете, где футбол и где женщина», — добавил экс-футболист.
Ранее в «Енисее» заявили, что клуб не согласен с решением Контрольно-дисциплинарного комитета и подаст апелляцию на пятиматчевую дисквалификацию Тихонова. По словам самого тренера, на заседании КДК он озвучил, что не имеет никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам.
После 29 туров «Енисей» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.