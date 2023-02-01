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Сегодня, 16:23

На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новичков после обращения игрока клуба Бакаева

Иван Шитик
Корреспондент
Солтмурад Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Палата РФС по разрешению споров приняла решение наложить на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает сайт РФС. Она удовлетворила заявление футболиста казанцев Солтмурада Бакаева в отношении своего клуба о взыскании индивидуальной поощрительной выплаты за сезон-2021/2022 в полном объеме.

Запрет на регистрацию новых футболистов был принят в качестве обеспечительной меры. Он начинает действовать с момента вынесения резолютивной части решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед Бакаевым, отмечается в заявлении РФС.

Солтмурад Бакаев выступает за казанский клуб с 2020 год. По итогам сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел из РПЛ в первую лигу.

Также РФС отказал в удовлетворении заявления тренера Олега Фоменко в отношении ФК «Сочи» о взыскании задолженности по премиям.

Источник: https://rfs.ru/news/217445

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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П1

19%

2.07
РФС
ФК Рубин (Казань)
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