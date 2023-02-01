На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новичков после обращения игрока клуба Бакаева

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Палата РФС по разрешению споров приняла решение наложить на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает сайт РФС. Она удовлетворила заявление футболиста казанцев Солтмурада Бакаева в отношении своего клуба о взыскании индивидуальной поощрительной выплаты за сезон-2021/2022 в полном объеме.
Запрет на регистрацию новых футболистов был принят в качестве обеспечительной меры. Он начинает действовать с момента вынесения резолютивной части решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед Бакаевым, отмечается в заявлении РФС.
Солтмурад Бакаев выступает за казанский клуб с 2020 год. По итогам сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел из РПЛ в первую лигу.
Также РФС отказал в удовлетворении заявления тренера Олега Фоменко в отношении ФК «Сочи» о взыскании задолженности по премиям.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования