На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новичков после обращения игрока клуба Бакаева

Палата РФС по разрешению споров приняла решение наложить на «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает сайт РФС. Она удовлетворила заявление футболиста казанцев Солтмурада Бакаева в отношении своего клуба о взыскании индивидуальной поощрительной выплаты за сезон-2021/2022 в полном объеме.

Запрет на регистрацию новых футболистов был принят в качестве обеспечительной меры. Он начинает действовать с момента вынесения резолютивной части решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед Бакаевым, отмечается в заявлении РФС.

Солтмурад Бакаев выступает за казанский клуб с 2020 год. По итогам сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел из РПЛ в первую лигу.

Также РФС отказал в удовлетворении заявления тренера Олега Фоменко в отношении ФК «Сочи» о взыскании задолженности по премиям.