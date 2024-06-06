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Сегодня, 12:50

На стадионе тульского «Арсенала» летом установят систему идентификации болельщиков

Алина Савинова
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Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что домашний стадион тульского «Арсенал» до конца лета должны оборудовать системой идентификации болельщиков.

«Что касается стадиона, то мы начинаем с требований безопасности. Речь идет об организации зон осмотра транспортных средств, будем усиливать видеонаблюдение, устанавливать рамки металлодетекторов, дополнительное оборудование контроля. Постепенно составим дальнейший план работ, стадионом будем заниматься», — цитирует Миляева ТАСС.

«Арсенал» уступил «Пари НН» в стыковых матчах в борьбе за место в РПЛ (2:3 по результатам двух встреч) и следующий сезон вновь проведет в Мелбет-Первой лиге.

Домашний стадион «Арсенала» был открыт в 1959 году. Последняя реконструкция на нем прошла в 2014 году.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
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