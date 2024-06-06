На стадионе тульского «Арсенала» летом установят систему идентификации болельщиков

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что домашний стадион тульского «Арсенал» до конца лета должны оборудовать системой идентификации болельщиков.

«Что касается стадиона, то мы начинаем с требований безопасности. Речь идет об организации зон осмотра транспортных средств, будем усиливать видеонаблюдение, устанавливать рамки металлодетекторов, дополнительное оборудование контроля. Постепенно составим дальнейший план работ, стадионом будем заниматься», — цитирует Миляева ТАСС.

«Арсенал» уступил «Пари НН» в стыковых матчах в борьбе за место в РПЛ (2:3 по результатам двух встреч) и следующий сезон вновь проведет в Мелбет-Первой лиге.

Домашний стадион «Арсенала» был открыт в 1959 году. Последняя реконструкция на нем прошла в 2014 году.