На стадионе тульского «Арсенала» летом установят систему идентификации болельщиков

Сегодня, 12:50
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что домашний стадион тульского «Арсенал» до конца лета должны оборудовать системой идентификации болельщиков.
«Что касается стадиона, то мы начинаем с требований безопасности. Речь идет об организации зон осмотра транспортных средств, будем усиливать видеонаблюдение, устанавливать рамки металлодетекторов, дополнительное оборудование контроля. Постепенно составим дальнейший план работ, стадионом будем заниматься», — цитирует Миляева ТАСС.
«Арсенал» уступил «Пари НН» в стыковых матчах в борьбе за место в РПЛ (2:3 по результатам двух встреч) и следующий сезон вновь проведет в Мелбет-Первой лиге.
Домашний стадион «Арсенала» был открыт в 1959 году. Последняя реконструкция на нем прошла в 2014 году.