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Сегодня, 09:33

На защитника «Енисея» Хозина составлен протокол за мелкое хулиганство в Красноярске

Виктория Кравченко
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В правоохранительных органах сообщили, что на футболиста красноярского «Енисея» Владимира Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

«Сейчас по поводу конфликта проводится доследственная проверка. На Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство», — сообщил ТАСС собеседник агентства.

Футболисты &laquo;Енисея&raquo; Владимир Хозин и Вячеслав Бардыбахин. «Они предложили 250 тысяч рублей, чтобы замять дело». Футболисты «Енисея» устроили драку с семьей из Красноярска

Ранее стало известно, что на базе отдыха в Красноярске футболисты клуба устроили драку с местными жителями. Потасовка произошла 13 мая. Участниками конфликта с отдыхающей семьей стали Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников. Отмечалось, что один из членов семьи из Красноярска в ходе драки получил повреждения средней тяжести.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/20812697
Владимир Хозин
ФК Енисей
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«Енисей» сделал официальное заявление по поводу драки футболистов с семьей из Красноярска