На защитника «Енисея» Хозина составлен протокол за мелкое хулиганство в Красноярске

В правоохранительных органах сообщили, что на футболиста красноярского «Енисея» Владимира Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

«Сейчас по поводу конфликта проводится доследственная проверка. На Хозина составлен административный протокол за мелкое хулиганство», — сообщил ТАСС собеседник агентства.

Ранее стало известно, что на базе отдыха в Красноярске футболисты клуба устроили драку с местными жителями. Потасовка произошла 13 мая. Участниками конфликта с отдыхающей семьей стали Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников. Отмечалось, что один из членов семьи из Красноярска в ходе драки получил повреждения средней тяжести.