Сегодня, 20:38
Встреча между «Родиной» и «Акроном» в 14-м туре Мелбет-Первой лиги не стартовала в назначенное время.
Игра должна была начаться в 20.00 по московскому времени.
Начало матча задерживается из-за отсутствия пожарной машины, сообщает пресс-служба «Акрона» в Telegram-канале клуба. В связи с этим работники стадиона все еще не осуществляют запуск болельщиков на трибуны.
Пожарная машина сломалась по пути на стадион, сообщается в Telegram-канале «Родины».
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