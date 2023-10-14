Начало матча «Родина» — «Акрон» задерживается из-за отсутствия пожарной машины

Встреча между «Родиной» и «Акроном» в 14-м туре Мелбет-Первой лиги не стартовала в назначенное время.

Игра должна была начаться в 20.00 по московскому времени.

Начало матча задерживается из-за отсутствия пожарной машины, сообщает пресс-служба «Акрона» в Telegram-канале клуба. В связи с этим работники стадиона все еще не осуществляют запуск болельщиков на трибуны.

Пожарная машина сломалась по пути на стадион, сообщается в Telegram-канале «Родины».

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