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Сегодня, 05:58

Измайлов: «Возможен вариант, что некоторые матчи «Торпедо» будет проводить в «Лужниках»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что в новом сезоне московское «Торпедо» может продолжить играть на «Лужниках».

«Мы позитивно восприняли то, что в Первой лиге будет несколько команд со стадионами, принимавшими матчи ЧМ-2018. Для лиги это серьезный потенциал и важный кейс для клубов. Они общаются между собой, делятся наработками.

«Торпедо» сейчас определяется, где играть: либо на «Арене Химки», либо в «Лужниках». Возможен вариант, что некоторые матчи «Торпедо» будет проводить в «Лужниках», — цитирует «РБ Спорт» Измайлова.

В сезоне-2023/24 «Торпедо» набрало 47 очков и заняло 10-е место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nail-izmajlov-vozmozhno-torpedo-prodolzhit-igrat-v-luzhnikah/
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Наиль Измайлов
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