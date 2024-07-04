Наиль Измайлов: «В планах встреча с новым тульским губернатором по поводу стадиона «Арсенала»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов сообщил, что должен встретиться с губернатором Тульской области по вопросу стадиона «Арсенала».

«Мы приезжаем в регионы и встречаемся с губернаторами, министрами спорта, людьми, которые могут оказать содействие в развитии инфраструктуры. Были встречи в Ярославле, Перми по реконструкции стадионов. В планах встреча с новым тульским губернатором по поводу местного стадиона», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

Сейчас временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области является Дмитрий Миляев. Тульский «Арсенал» проводит домашние матчи на одноименной арене, вмещающей 20 048 зрителей.