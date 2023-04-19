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Сегодня, 13:46

Понсе назвал топ-5 лучших тренеров в своей карьере

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Андрес Понсе поделился впечатлениями от работы с тренером Евгением Калешиным.

«Калешин — топ-тренер. У него уникальная ментальность. С ним команда становится лучше. У Калешина мышление победителя. Он смог бы успешно тренировать клуб из РПЛ? На сто процентов уверен: смог бы. Точно готов к этому.

Калешин — один из лучших тренеров моей карьере. Кроме него назвал бы Рафаэля Дудамеля, возглавлявшего сборную Венесуэлы, Винченцо Монтеллу из «Сампдории», Паоло Трамеззани из «Лугано». А, чуть не забыл — и Магомед Адиев из «Анжи»! Он меня даже звал в казахскую команду», — приводит слова Понсе Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний Понсе провел за «Акрон» 10 матчей и забил 4 гола в первой лиге.

Источник: Sport24
Андрес Понсе
ФК Акрон
Евгений Калешин
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