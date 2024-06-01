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Сегодня, 10:43

Рекордсмен «Шинника» Низамутдинов покинул команду

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Нападающий Эльдар Низамутдинов покинул ярославский «Шинник». Срок действия контракт контракта футболиста с клубом истек 31 мая.

«Многие годы Эльдар Низамутдинов был капитаном ярославского коллектива, символом клуба, примером преданности делу!От имени болельщиков благодарим Эльдара Фэлэхдиновича за все сделанное для ярославского футбола! Низкий поклон и наши аплодисменты» — говорится в сообщении клуба.

43-летний Низамутдинов выступал за «Шинник» с 2011 года (с перерывом на сезон). Он является рекордсменом ярославцев по количеству матчей за клуб. Он провел в составе черно-синих 336 игры, в которых забил 78 мячей. Также форвард выступал за «Спартак», «Аланию», «Химки», «Урал», тульский «Арсенал», «Балтику».

Первая лига
ФК Шинник
Эльдар Низамутдинов
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