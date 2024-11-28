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Сегодня, 10:45

Каштанов — о вылете «Урала»: «Находился в прострации. Так стыдно!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, как «Урал» вылетел в ФНЛ.

— И у вас действительно до сих пор нет понимания, почему же «Урал» покинул РПЛ?

— Увы, нет. Был шокирован. Опустошен. В какой-то прострации находился первые дни после случившегося. Так стыдно было! Но что поделать... Жизнь на этом не заканчивается. Главное, что все живы и здоровы. Многие клубы, в том числе и большие, через такое проходили. «Рубин» обыгрывал «Барселону», а спустя годы оказался в ФНЛ. То же московское «Динамо». Я просто за то, что не стоит во всем искать только негатив. Мазать все в черные краски. Раз это произошло, может быть, так Богу было угодно? Может, это такое испытание? Мы общались с Лехой Ионовым. Он уже такое проходил — как раз с «Динамо».

Алексей Каштанов и&nbsp;Джемал Табидзе в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала (1:1). «Когда работал в «Пятерочке», весил 115 кг». Каштанов — о «Факеле», Гончаренко и ипотеке

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Каштанов

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