0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 20:52

Нападающий «Родины» Адеола не получил визу и не полетел на сборы с командой

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что нападающий «Родины» Раймонд Адеола не смог получить визу и пропустил сборы команды.

«Из-за визовых проблем Адеола не смог полететь в Турцию и ему пришлось остаться в Москве, он готовится со второй командой. Через десять дней основа вернется, и он будет готовиться с первой командой. До лета Раймонд останется в «Родине», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне он провел 9 матчей за «Родину» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка за 20 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/adeola-ne-poluchil-vizu-i-ne-poletel-na-sbory-s-rodinoj/
0
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Вучич заявил о приближении момента введения антироссийских санкций
В NASA сообщили об утечке хладагента в корабле «Прогресс МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Экс-форвард ЦСКА Базелюк может перейти в «Нефтехимик»