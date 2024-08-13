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Сегодня, 19:18

Нападающий «Родины» Калмыков переведен в отделение нейрохирургии для консервативного лечения

Константин Белов
Корреспондент
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья нападающего команды Амура Калмыкова.

По ходу матча 5-го тура первой лиги с «Чайкой» (2:2) игрока увезли на скорой помощи после столкновения с вратарем соперника.

«Амур переводится в Ростовскую больницу в отделение нейрохирургии. И там будет проходить консервативное лечение. По прогнозам специалистов, в строй он вернется, к сожалению, не скоро. Желаем игроку полного выздоровления как можно скорее!» — сказал Зинин «СЭ».

На 28-й минуте игры Калмыков в штрафной площади столкнулся с вратарем соперника Михаилом Штепой. Россиянин получил удар коленом в голову и потерял сознание. После этого на поле вышли врачи команды и привели игрока в чувства. Форвард покинул поле на машине скорой помощи.

30-летний Калмыков выступает за «Родину» с 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел 21 матч в первой лиге и забил 5 голов.

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