Нападающий «Рубина» Моисеев надеется, что казанский клуб сможет выйти в РПЛ

4 сентября, 17:04
Нападающий «Рубина» Кирилл Моисеев прокомментировал переход в казанский клуб из «Ростова» на правах аренды.
«Был на базе, позвонил агент и сказал, что есть возможность перейти в «Рубин» на правах аренды. Я сказал, что готов. Ответил сразу, потому что хочется попробовать свои силы на новом уровне. Надеюсь, что выйдем в РПЛ. Личные цели на сезон? Работать на тренировках, получить игровое время», — приводит слова нападающего пресс-служба «Рубина».
В нынешнем сезоне 18-летний Моисеев забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в семи матчах за молодежную команду «Ростова».
После 7 туров первой лиги «Рубин» набрал 12 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.