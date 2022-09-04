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4 сентября, 17:04

Нападающий «Рубина» Моисеев надеется, что казанский клуб сможет выйти в РПЛ

Алексей Еремин

Нападающий «Рубина» Кирилл Моисеев прокомментировал переход в казанский клуб из «Ростова» на правах аренды.

«Был на базе, позвонил агент и сказал, что есть возможность перейти в «Рубин» на правах аренды. Я сказал, что готов. Ответил сразу, потому что хочется попробовать свои силы на новом уровне. Надеюсь, что выйдем в РПЛ. Личные цели на сезон? Работать на тренировках, получить игровое время», — приводит слова нападающего пресс-служба «Рубина».

В нынешнем сезоне 18-летний Моисеев забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в семи матчах за молодежную команду «Ростова».

После 7 туров первой лиги «Рубин» набрал 12 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/kirill-moiseev-hochetsya-poprobovat-sily-na-novom-urovne
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