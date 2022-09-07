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7 сентября, 17:39

Нападающий сборной Казахстана Щеткин перешел в «Кубань»

Алексей Еремин

Бывший нападающий «Ротора» Алексей Щеткин перешел в «Кубань», сообщает пресс-служба краснодарского клуба. Соглашение форварда с новым клубом рассчитано до конца сезона- 2022/23.

31-летний нападающий сборной Казахстана будет выступать в «Кубани» под 99-м номером.

По окончании прошедшего сезона Щеткин покинул волгоградский клуб в качестве свободного агента. В сезоне-2021/22 форвард провел за «Ротор» 20 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

За сборную Казахстана нападающий провел 38 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://pfckuban.ru/news/sostav-kubani-popolnil-napadayushchiy-sbornoy-kazakhstana/
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