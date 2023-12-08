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Сегодня, 11:26

Нападающий «Торпедо» Манелов интересен греческим и кипрским клубам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающим «Торпедо» Ираклием Манеловым интересуются клубы из Греции и Кипра, сообщает Legalbet.

По информации источника, за Манеловым пристально смотрят скауты греческих и кипрских клубов. Отмечается, что клубы готовы помочь игроку с оформлением греческих документов летом. Зарубежные клубы уже связывались с представителями игрока и ведут диалог.

У Манелова есть греческие корни.

21-летний футболист выступает за «Торпедо» с июля 2023 года. Всего за московский клуб он провел 20 матчей и забил один мяч.

Источник: https://legalbet.ru/news/vinger-torpedo-interesen-grecheskim-i-kiprskim-klubam/
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Ираклий Манелов
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