Нападающий «Торпедо» Манелов интересен греческим и кипрским клубам

Нападающим «Торпедо» Ираклием Манеловым интересуются клубы из Греции и Кипра, сообщает Legalbet.

По информации источника, за Манеловым пристально смотрят скауты греческих и кипрских клубов. Отмечается, что клубы готовы помочь игроку с оформлением греческих документов летом. Зарубежные клубы уже связывались с представителями игрока и ведут диалог.

У Манелова есть греческие корни.

21-летний футболист выступает за «Торпедо» с июля 2023 года. Всего за московский клуб он провел 20 матчей и забил один мяч.