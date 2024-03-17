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Мелбет-Первая Лига

17 марта, 14:18

Неделькин прокомментировал возможное назначение Литвинова на пост спортивного директора «Торпедо»

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Футбольный менеджер Евгений Неделькин прокомментировал слухи о том, что должность спортивного директора московского «Торпедо» может занять директор скаутского отдела «Локомотива» Сергей Литвинов.

«Знаю Сергея со времен его работы в »Химках». Очень порядочный человек, открытый. У него отличное понимание футбола. Не зря у него такой стремительный рост, который, я уверен, только продолжится.

Для меня важны его человеческие качества, открытость. Литвинов не ангажирован с агентами, всегда отстаивает интересы клуба, а не свои личные. У него хорошая база контактов агентов. Сергей всегда старается по возможности работать без посредников, напрямую с агентами, клубами», — цитирует Неделькина Legalbet.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» готово платить Литвинову 1 миллион рублей в месяц на посту спортивного директора клуба.

На данный момент «автозаводцы» занимают девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 28 очков в 22 турах.

Источник: Legalbet
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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