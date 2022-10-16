«Нефтехимик» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче ФНЛ

Сегодня, 18:48
«Нефтехимик» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 14-го тура ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1.
За команду из Нижнекамска голами отличились Филипп Дворецков и Максим Ширяев. Единственный гол команде из Махачкалы принес Идар Шумахов.
На данный момент «Нефтехимик» занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ (19 очков), махачкалинское «Динамо — 10-е (18 очков).
В другом сегодняшнем матче «Волгарь» одержал победу над «Шинником» (1:0).
Победу команде из Астрахани принес гол Ильи Стефановича, забитый на 44-й минуте матча.
«Волгарь» расположился на 5-й позиции в турнирной таблице ФНЛ (23 очка), «Шинник» — на 9-й (18 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования