«Нефтехимик» и «Динамо» Махачкала встретятся в матче 27-го тура первой лиги в понедельник, 15 апреля. Игра пройдет на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске, Россия. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Нефтехимик» — «Динамо» Махачкала пройдет бесплатно на «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 18:55 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 27-го тура ФНЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Нефтехимик» располагаются на седьмом месте с 37 очками после 25 матчей. «Динамо» набрало 44 балла и идет на третьей строчке в турнирной таблице первой лиги.

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