Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:30

«Нефтехимик» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча ФНЛ

«Нефтехимик» и «Динамо» Махачкала сыграют в 27-м туре первой лиги 15 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Динамо» Махачкала.
Фото «Динамо» Махачкала
Telegram Дзен

«Нефтехимик» и «Динамо» Махачкала встретятся в матче 27-го тура первой лиги в понедельник, 15 апреля. Игра пройдет на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске, Россия. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Нефтехимик» — «Динамо» Махачкала пройдет бесплатно на «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 18:55 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 27-го тура ФНЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Нефтехимик» располагаются на седьмом месте с 37 очками после 25 матчей. «Динамо» набрало 44 балла и идет на третьей строчке в турнирной таблице первой лиги.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

0
Читайте также
Кучеров и Василевский вошли в число лучших по опросу игроков НХЛ
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест
Прощай, Абаскаль, мы не будем скучать. «Спартак» уволил тренера, который променял свои амбиции и талант на шоу и скандалы
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по французским наемникам в Славянске
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Родина» — «Ленинградец»: видеообзор матча первой лиги