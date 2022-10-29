«Нефтехимик» сыграл вничью с «Енисеем»

Сегодня, 20:24
«Нефтехимик» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче 16-го тура первой лиги — 1:1.
В составе гостей на 81-й минуте забил Никита Глушков. Хозяева отыгрались на 90-й минуте благодаря голу Павла Котова.
В концовке матча удаление заработал Никита Калугин («Нефтехимик»).
«Енисей» не смог подняться на второе место в турнирной таблице (27 очков и 4-я строчка). «Нефтехимик» — на 9-м месте с 23 очками.
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