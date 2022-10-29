«Нефтехимик» сыграл вничью с «Енисеем»

«Нефтехимик» дома сыграл вничью с «Енисеем» в матче 16-го тура первой лиги — 1:1.

В составе гостей на 81-й минуте забил Никита Глушков. Хозяева отыгрались на 90-й минуте благодаря голу Павла Котова.

В концовке матча удаление заработал Никита Калугин («Нефтехимик»).

«Енисей» не смог подняться на второе место в турнирной таблице (27 очков и 4-я строчка). «Нефтехимик» — на 9-м месте с 23 очками.