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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:58

«Енисей» в большинстве обыграл «Нефтехимик» в матче первой лиги

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«Енисей» в выездном матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги добился победы над «Нефтехимиком» со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Даниил Григорьев.

«Нефтехимик» с конца первого тайма играл в меньшинстве: на 40-й минуте вторую желтую карточку получил Николай Толстопятов.

«Енисей» набрал 12 очков, поднявшись на восьмое место в таблице. «Нефтехимик» опустился на девятую строчку, уступая красноярцам по дополнительным показателям.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском» 15 сентября, а «Енисей» днем ранее встретится в гостях с «Черноморцем».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 9-й тур
08 сент, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
0:1
Енисей
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Нефтехимик

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