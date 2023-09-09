«Нефтехимик» обыграл «Кубань» и прервал серию из семи матчей без побед

«Нефтехимик» дома победил «Кубань» в матче 9-го тура первой лиги — 2:1.

Голы в составе победителей забили Роман Денисов (5-я минута) и Павел Котов (57-я). У гостей отличился Гаррик Левин (32-я).

«Нефтехимик» прервал серию из семи матчей без побед. Команда с 7 очками занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги. «Кубань» находится на 17-й строчке (5 очков).