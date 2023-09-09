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Сегодня, 19:59

«Нефтехимик» обыграл «Кубань» и прервал серию из семи матчей без побед

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Нефтехимик» дома победил «Кубань» в матче 9-го тура первой лиги — 2:1.

Голы в составе победителей забили Роман Денисов (5-я минута) и Павел Котов (57-я). У гостей отличился Гаррик Левин (32-я).

«Нефтехимик» прервал серию из семи матчей без побед. Команда с 7 очками занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги. «Кубань» находится на 17-й строчке (5 очков).

Россия. ФНЛ. 9-й тур
09 сент, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
2:1
Кубань

Источник: Таблица первой лиги
Первая лига
ФК Кубань
ФК Нефтехимик
1
0
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 8 6 1 1 11-4 19
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Акрон 8 4 2 2 14-6 14
5
 Тюмень 8 4 1 3 12-8 13
6
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
7
 Родина 8 3 3 2 13-7 12
8
 Динамо Мх 8 3 3 2 6-4 12
9
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
10
 СКА-Хаб. 8 3 2 3 8-8 11
11
 Торпедо 8 3 2 3 8-9 11
12
 Енисей 8 3 1 4 11-11 10
13
 Арсенал 8 2 4 2 7-9 10
14
 Ленинградец 8 2 4 2 5-8 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
16
 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
17
 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
18
 Волгарь 8 0 2 6 6-15 2
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34 тур
9.09 16:00
Сокол – КАМАЗ
 1 : 1
9.09 17:00
Шинник – Черноморец
 2 : 1
9.09 18:00
Нефтехимик – Кубань
 2 : 1
10.09 08:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
10.09 13:30
Енисей – Родина
 - : -
10.09 18:00
Алания – Тюмень
 - : -
10.09 18:00
Ленинградец – Динамо Мх
 - : -
11.09 16:30
Арсенал – Химки
 - : -
11.09 19:30
Торпедо – Акрон
 - : -
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