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4 сентября, 20:07

«Нефтехимик» дома обыграл «Шинник» с минимальным счетом

Алексей Еремин

«Нефтехимик» дома обыграл «Шинник» в матче 8-го тура первой лиги со счетом 1:0.

Единственный гол в матче полузащитник команды хозяев Вагиз Галиулин на 78-й минуте.

В другом матче махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Акроном» со счетом 1:1.

Первый гол в матче забил нападающий команды хозяев Джамал Дибиргаджиев на 17-й минуте. На 26-й минуте полузащитник «Акрона» Иван Чудин сравнял счет в матче.

«Нефтехимик» идет на четвертом месте в турнирной таблице первой лиги после восьми туров, набрав 14 очков. «Шинник» — на 13-й строчке (8 очков). Махачкалинское «Динамо» с 13 очками занимает 7-е место, «Акрон» остался на предпоследнем месте в турнирной таблице (5 очков).

Россия. ФНЛ. 8-й тур
04 сент, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
1:0
Шинник
Россия. ФНЛ. 8-й тур
04 сент, 18:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо
1:1
Акрон

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ФК Нефтехимик
ФК Шинник
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