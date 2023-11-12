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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:00

«Нефтехимик» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

Видеотрансляция матча ФНЛ «Нефтехимик» — «Торпедо» начнется в 16.50 мск во Вконтакте
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футбольный вратарь Егор Бабурин.
Егор Бабурин.
Фото ФК «Торпедо»
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«Нефтехимик» в домашнем матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги в Нижнекамске сыграет против московского «Торпедо». Встреча пройдет на стадионе «Нефтехимик». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Нефтехимик» — «Торпедо» в социальной сети «ВКонтакте» в официальном паблике Мелбет-Первой лиги и на сайте matchtv.ru. В прямом эфире игру также покажут в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по подписке.

Следить за ключевыми событиями встречи «Нефтехимик» — «Торпедо» можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

«Нефтехимик» с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ. Торпедовцы располагаются на 10-й строчке с 22 баллами.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Торпедо (Москва)
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