«Тюмень» обыграла «Нефтехимик» и вышла на второе место в ФНЛ

Сегодня, 18:51
«Тюмень» в гостях победила «Нефтехимик» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.
Голы забили Илья Порохов и Виталий Шитов.
Тюменцы набрали 29 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице ФНЛ. Нижнекамцы — 13-е (19 очков).
Источником информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей, а также об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения является сайт melbet.ru. Срок проведения акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр. Розыгрыш происходит в момент совершения события.
В следующем туре «Тюмень» примет «Сокол», «Нефтехимик» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».