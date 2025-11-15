«Нефтехимик» и «Урал» сыграют в матче 19-го тура PARI Первой лиги в субботу, 15 ноября. Матч в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик» начнется в 18.00 по московскому времени.

«Нефтехимик» — «Урал»: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Трансляция игры «Нефтехимик» — «Урал» пройдет в официальной группе Лиги PARI (Первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Нефтехимик» — «Урал» в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.

15 ноября, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)

«Нефтехимик» занимал перед этим игровым днем 11-е место с 21 очком, предыдущим соперником нижнекамцев была «Родина» (1:1). «Урал» набрал 39 очков и первым третьим в таблице, в предыдущем туре екатеринбуржцы выиграли у «СКА-Хабаровск» (2:0).