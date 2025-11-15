«Нефтехимик» победил «Урал» в матче первой лиги

Сегодня, 20:05
«Нефтехимик» на своем поле обыграл «Урал» в матче 19-го тура первой лиги — 1:0.
Единственный гол на 51-й минуте забил полузащитник Давид Кокоев.
«Нефтехимик» набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 39 очками — на первой строчке.
За спорт!
Здарова, Кострома!
Smash.
Ну давай Факел, убегай завтра.
JustТИХОНОВ
Факел - чемпион!
Клизматрон
А Новикова отметить не хоотите? Лет пять без перерыва тренирует команду. Была бы задача вывел Нефтехимик РПЛ.
Врн36
завтра надо побеждать в саратове
Вадим Непобедим
Игра понравилась. Нефтехимик забил красиво после комбинации. И вообще Нефтехимик играл организованно от своих возможностей. А Урал только в конце после замен перешел в атаку. Но на встречных курсах мог и сам получить. Счет на табло.
