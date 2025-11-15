«Нефтехимик» победил «Урал» в матче первой лиги

А Новикова отметить не хоотите? Лет пять без перерыва тренирует команду. Была бы задача вывел Нефтехимик РПЛ.

Вадим Непобедим

Игра понравилась. Нефтехимик забил красиво после комбинации. И вообще Нефтехимик играл организованно от своих возможностей. А Урал только в конце после замен перешел в атаку. Но на встречных курсах мог и сам получить. Счет на табло.

