Лига PARI (ФНЛ). Новости
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

Сегодня, 20:05

«Нефтехимик» победил «Урал» в матче первой лиги

Сергей Ярошенко

«Нефтехимик» на своем поле обыграл «Урал» в матче 19-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 51-й минуте забил полузащитник Давид Кокоев.

«Нефтехимик» набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 39 очками — на первой строчке.

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.
15 ноября, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
1:0
Урал
6

  • За спорт!

    Здарова, Кострома!

    15.11.2025

  • Smash.

    Ну давай Факел, убегай завтра.

    15.11.2025

  • JustТИХОНОВ

    Факел - чемпион!

    15.11.2025

  • Клизматрон

    А Новикова отметить не хоотите? Лет пять без перерыва тренирует команду. Была бы задача вывел Нефтехимик РПЛ.

    15.11.2025

  • Врн36

    завтра надо побеждать в саратове

    15.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Игра понравилась. Нефтехимик забил красиво после комбинации. И вообще Нефтехимик играл организованно от своих возможностей. А Урал только в конце после замен перешел в атаку. Но на встречных курсах мог и сам получить. Счет на табло.

    15.11.2025

    Футбол
    Первая лига
    ФК Нефтехимик
    ФК Урал
