Непомнящий: «Бердыев идет в махачкалинское «Динамо» выполнять конкретную задачу»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о назначении Курбана Бердыева главным тренером махачкалинского «Динамо».

«У Курбана Бердыева приятельские отношения с Гаджи Гаджиевым. Наверное, Бердыев все просчитал, чтобы было интересно работать, если ставятся серьезные задачи и создаются хорошие условия. Не знаю ставится ли в этом сезоне задача выхода в РПЛ или это работа на перспективу. Как и не знаю, как обстоят дела клуба с инфраструктурой. Я понимаю, что если Бердыев идет на работу, то он идет выполнять конкретную задачу. А насколько она долгосрочная или краткосрочная, я не знаю», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.