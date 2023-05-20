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Сегодня, 03:13

Непомнящий: «Для Калининграда выход в РПЛ — большое событие, они давно мечтали об этом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал выход «Балтики» в РПЛ. Команда сыграет в высшем дивизионе впервые за 25 лет.

«Для Калининграда выход в РПЛ — большое событие, они давно мечтали об этом. В этом сезоне все сложилось: команда играет, руководство создает все условия и, конечно, тренер нашел свою команду. Я следил в этом году за «Балтикой». Сергей Игнашевич проявил себя на таком уровне, дай бог, чтобы он рос дальше и через некоторое время оказался в ЦСКА», — приводит Metaratings.ru слова Непомнящего.

19 мая «Балтика» досрочно гарантировала себе выход в РПЛ благодаря ничейному результату в матче «Алании» с «Акроном» (0:0). За 3 тура до конца сезона калиниградцы с 64 очками лидируют в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/valerii-nepomnyashii-v-etom-sezone-v-baltike-vsyo-slozhilos-dlya-kaliningrada-vykhod-v-rpl-bolshoe-sobytie-252398/
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Балтика
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