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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:40

Несколько игроков «Алании» ждут предложения от клубов РПЛ

Виктория Кравченко
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Несколько топ-игроков хотят покинуть «Аланию» во время межсезонья, сообщает «РБ Спорт». Все они рассчитывают на предложения из РПЛ.

По данным источника, из клуба уйдут форварды Ислам Машуков и Николай Гиоргобиани, а также полузащитник Алан Цараев. Если им не удастся найти команды в РПЛ, то «Алания» начнет вести с ними переговоры.

Соглашения этим игроков истекают в ближайшее время.

Машуков в завершившемся сезоне стал лучшим бомбардиром «Алании», забив 14 мячей. Гиоргобиани — второй в списке лучших бомбардиров с 8 голами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mashukov-giorgobiani-i-tsaraev-pokidayut-alaniyu-chtoby-perejti-v-kluby-rpl/
ФК Алания (Владикавказ)
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