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Мелбет-Первая Лига

9 октября, 21:31

Нетфуллин: «Отстранение от международных соревнований влияет на падение интереса к футболу»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал данные ВЦИОМ об интересе к футболу среди россиян.

«Ответ очевиден: отстранение от международных соревнований влияет на падение интереса к футболу. Думаю, что также есть прямая связь с введением Fan ID. Все видят, какая посещаемость на матчах Кубка России, где нет паспорта болельщика. Жалко, что в стране построили такие современные и комфортабельные стадионы, а болельщиков на них очень мало», — приводит слова Нетфуллина «РБ Спорт».

18&nbsp;сентября 2024 года. Болельщики на&nbsp;матче Кубка России ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. Что не так с опросами ВЦИОМ об интересе россиян к футболу. И почему к ним надо относиться проще

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 до 77 процентов.

Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.

Источник: РБ Спорт
ФК Торпедо (Москва)

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