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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 06:07

Нетфуллин оценил игру «Химок» против «Сокола»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин поделился мнением о победе над «Соколом» (5:4) в матче 30-го тура первой лиги.

— Почему над аутсайдером ФНЛ «Соколом» получилась такая нервная победа?

— Сами себе нажили проблемы. Потом эти сложности стали преодолевать. Для болельщиков, наверное, прекрасно, когда забито так много мячей, но игроки и тренерский штаб пережили не самые приятные эмоции.

— Есть ощущение, что удержите первую строчку таблицы?

— Все зависит от нас. У нас все матчи получаются тяжелые. Тот же «Сокол», находясь внизу турнирной таблицы, борется. Уровень команд сейчас примерно равный, все решают какие-то нюансы: исполнительское мастерство, характер, — цитирует Нетфуллина «Евро.Футбол.Ру».

«Химки» (57 очков) продолжают лидировать в первой лиге. «Сокол» (28) идет 15-м в турнирной таблице.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005631744_netfullin_-_o_liderstve_v_pervoy_lige_vse_zavisit_ot_nas
Футбол
ФК Сокол (Саратов)
ФК Химки
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