Нетфуллин оценил игру «Химок» против «Сокола»

Сегодня, 06:07
Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин поделился мнением о победе над «Соколом» (5:4) в матче 30-го тура первой лиги.
— Почему над аутсайдером ФНЛ «Соколом» получилась такая нервная победа?
— Сами себе нажили проблемы. Потом эти сложности стали преодолевать. Для болельщиков, наверное, прекрасно, когда забито так много мячей, но игроки и тренерский штаб пережили не самые приятные эмоции.
— Есть ощущение, что удержите первую строчку таблицы?
— Все зависит от нас. У нас все матчи получаются тяжелые. Тот же «Сокол», находясь внизу турнирной таблицы, борется. Уровень команд сейчас примерно равный, все решают какие-то нюансы: исполнительское мастерство, характер, — цитирует Нетфуллина «Евро.Футбол.Ру».
«Химки» (57 очков) продолжают лидировать в первой лиге. «Сокол» (28) идет 15-м в турнирной таблице.