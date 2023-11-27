Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 20:48

Нетфуллин считает, что в первой части чемпионата у «Химок» было больше положительного

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин подвел итоги выступления в первом отрезке сезона.

«Доволен ли выступлениями «Химок» в первой части сезона? Больше положительного, нежели отрицательного, хотя были и удачные периоды, и неудачные. Но так происходит у каждой команды. Мы выдали отрезок в два месяца, когда не было поражений. Были моменты, где мы играли вничью, хотя должны были дожимать соперников. Тем и интересен футбол, что он непредсказуемый. «Химки» вторые в ФНЛ по реализованным стандартам? Да. Мы специально уделяем этому компоненту большое внимание и теоретическое, и практическое. Знаем от и до, что должны делать», — приводит слова Нетфуллина «Евро-Футбол.Ру».

После 20 матчей «Химки» занимают вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков. Лидирует — махачкалинское «Динамо» (37 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005477478_netfullin_v_pervoy_chasti_chempionata_u_himok_byilo_bolshe_polojitelnogo_naprimer_otrezok_v_dva_mesyaca_bez_porajeniy
Футбол
Первая лига
ФК Химки
0
Читайте также
Жена Смолова показала внедорожник, который получила в подарок от мужа
Кордоба обезумел, «Краснодар» «поплыл». Найдет ли Ивич способ справиться с кризисом?
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Магомедов разочарован выступлениями «Химок»

«Алания» сыграла вничью с «Акроном»