Нетфуллин считает, что в первой части чемпионата у «Химок» было больше положительного

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин подвел итоги выступления в первом отрезке сезона.

«Доволен ли выступлениями «Химок» в первой части сезона? Больше положительного, нежели отрицательного, хотя были и удачные периоды, и неудачные. Но так происходит у каждой команды. Мы выдали отрезок в два месяца, когда не было поражений. Были моменты, где мы играли вничью, хотя должны были дожимать соперников. Тем и интересен футбол, что он непредсказуемый. «Химки» вторые в ФНЛ по реализованным стандартам? Да. Мы специально уделяем этому компоненту большое внимание и теоретическое, и практическое. Знаем от и до, что должны делать», — приводит слова Нетфуллина «Евро-Футбол.Ру».

После 20 матчей «Химки» занимают вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков. Лидирует — махачкалинское «Динамо» (37 очков).