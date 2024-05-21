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Оленев: «Без сомнения, вклад Талалаева в выход «Химок» в РПЛ очень большой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев считает, что команда вышла в РПЛ благодаря мотивации футболистов и вкладу главного тренера Андрея Талалаева.

«В первую очередь хочу поздравить наших болельщиков, команду, тренерский штаб, конечно, была проделана огромная работа в этом сезоне. Высокая мотивация футболистов вылилась в тот результат, который мы сейчас видим. В субботу у нас будет заключительный домашний матч, приглашаю всех жителей Московской области и Химок прийти на стадион и поздравить команду, там и отметим все это событие вместе.

Без сомнения, вклад Андрея Викторовича как главного тренера очень большой в этот результат. Его высокий уровень, ежедневные работа, мотивация, заряд, энергия — все это способствовало общему настрою. Также весь тренерский штаб, который работал в этом сезоне, имеет высокую квалификацию. Все они внесли большой вклад в общую победу команды», — цитирует ТАСС Оленева.

«Химки» гарантировали себе выход в РПЛ за тур до конца, набрав 63 очка. «Химки» спустя год после вылета вернулись в высший дивизион за сезон.

Источник: https://tass.ru/sport/20856167
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Химки
Николай Оленев
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Талалаев рассказал, что помогло «Химкам» вернуться в РПЛ