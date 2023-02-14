Валуев: «Драка с российскими футболистами — способ продлить отстранение наших спортсменов»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал новость о стычке между футболистами «Шинника» и украинского «Миная».

«Безусловно, это последствие намеренной провокации. Такие провокации сейчас неизбежны, потому что драка с российскими футболистами — это метод, способ продлить отстранение наших спортсменов от международных соревнований. Условия ФИФА и УЕФА о полной изоляции российского футбола невыполнимы», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Затем сообщалось, что футболисты «Миная» покинули турецкий отель, где произошла их драка с представителями российского клуба. «Шинник» также переедет в другой отель.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.