0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:11

Агент Миткова — о приезде игрока в Россию: «Мы занимаемся только футболом, политика — это не наша работа»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Николай Жейнов, агент болгарского нападающего Димитара Миткова, прокомментировал переход футболиста в «Рубин».

«Впервые «Рубин» проявил интерес к Миткову 2-3 недели назад. Я знал, что они ищут центрального нападающего. Клуб просмотрел Димитара, переговоры прошли нормально, они сказали, что хотят Миткова, он согласился прийти», — приводит «РБ Спорт» слова Жейнова.

Также он ответил на вопрос, не доставит ли этот переход проблем Миткову с политической точки зрения.

«Мы занимаемся только футболом, политика — это не наша работа», — добавил агент.

Футболист перешел в «Рубин» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Ранее он выступал за софийский «Локомотив».

Казанский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mitkova-dimitar-edet-v-rossiyu-bez-perezhivanij-politika-e-to-ne-nasha-rabota/
Футбол
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин: «Организаторы должны были развести «Шинник» и «Минай» по разным отелям»