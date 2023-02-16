Агент Миткова — о приезде игрока в Россию: «Мы занимаемся только футболом, политика — это не наша работа»

Николай Жейнов, агент болгарского нападающего Димитара Миткова, прокомментировал переход футболиста в «Рубин».

«Впервые «Рубин» проявил интерес к Миткову 2-3 недели назад. Я знал, что они ищут центрального нападающего. Клуб просмотрел Димитара, переговоры прошли нормально, они сказали, что хотят Миткова, он согласился прийти», — приводит «РБ Спорт» слова Жейнова.

Также он ответил на вопрос, не доставит ли этот переход проблем Миткову с политической точки зрения.

«Мы занимаемся только футболом, политика — это не наша работа», — добавил агент.

Футболист перешел в «Рубин» на правах аренды до конца сезона-2022/23. Ранее он выступал за софийский «Локомотив».

Казанский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей.