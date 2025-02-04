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Новичок «Арсенала» Рейес рассказал, что больше всего в карьере зарабатывал в ОАЭ

Алина Савинова
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Новичок тульского «Арсенала» Эдарлин Рейес ответил на вопрос о том, в какой стране провел самый успешный отрезок карьеры.

«Лично для меня с точки зрения футбола самый успешный этап карьеры — Боливия, там я много забивал и отдавал голевых передач. Для меня это было очень важно, потому что это был мой первый сезон за пределами родной страны, Доминиканы. Что касается уровня футбола, то из стран, где играл я, выделяются Эмираты — как на командном, так и на индивидуальном уровне. Там любят играть с мячом, игра размеренная, спокойная. Кстати, по деньгам самый высокий уровень был тоже там, ха-ха!» — цитирует Рейеса Metaratings.ru.

Рейес присоединился к «Арсеналу» в январе 2025 года на правах свободного агенда. До этого он выступал за казахстанский «Елимай».

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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