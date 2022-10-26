Новым главным тренером «Уфы» станет Халимбеков

Новым главным тренером «Уфы» станет Арслан Халимбеков, который был ассистентом Магомеда Адиева, Вадима Евсеева и Гаджи Гаджиева. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Халимбеков уже получил предложение от клуба и в скором времени подпишет контракт.

С августа 2019-го по октябрь 2020 года он уже работал в уфимской команде ассистентом Евсеева, затем на несколько дней был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Также 55-лений специалист входил в тренерские штабы «Анжи», «Ангушта», «Амкара», нижегородской «Волги», «СКА Хабаровска» и «Махачкалы». «Уфа» станет первым клубом, где специалист займет пост главного тренера.

26 октября, «Уфа» объявила об уходе Дениса Попова с поста главного тренера команды. Клуб в первой лиге после 15 туров занимает 13-е место, набрав 16 очков.